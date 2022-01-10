Beyzbol sopalı taksici gözaltında: Sürücü kartı iptal, para ve men cezası var

İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldıran taksici gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden polisler, başka bir otomobilin sürücüsüne saldırırken görüntülenen taksicinin kimliğini belirledi.
Taksi şoförü S.D. gözaltına alındı. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarında 4 bin 70 lira ceza kesildi, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise S.D.’nin şoför kartını iptal etti. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.