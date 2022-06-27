Beyşehir Gölü nilüferleriyle bir başka güzel

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir’in sığ kıyıları, nilüferleriyle ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında.

Fotoğraflar: AA

Yaz aylarında olgunlaşarak göl yüzeyinde açan nilüferler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yöre halkı tarafından ‘zambak’ olarak adlandırılan nilüferler, gündüz açıyor, güneşin batmasıyla tomurcuk formuna girerek geceyi suyun altında geçiriyor.



Gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Çiftlik Mahallesi sakinlerinden İbrahim Erdoğan, balık avlamaya çıktığı her gün bu doğal güzelliğe şahit oluyor.

Koruma altına alınan bölgedeki güzelliği, turistlerin ve fotoğrafçıların görmesini istedikleri aktaran Erdoğan, “Biz bu doğal güzelliğin koruyucularıyız. Bölgenin en büyük nilüfer topluluğu, 7 kilometre uzunluğuyla burada bulunuyor. Bölge, sarı ve beyaz renklerde iki çeşit nilüfer çiçeğine sahip” diyor.



