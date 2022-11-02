Beyoğlu’nda ters yönde makas atan sürücüye yedi ayrı suçtan ceza

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, ters yöne girip makas atarak ilerleyen sürücüye 7 bin 38 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 30 Ekim’de, ‘Ters şeride girip makas atarak ilerledi’ başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili çalışma yapıldı.

Görüntülerde ters yönde ve tehlikeli manevralar yaparak ilerleyen aracın plaka bilgileri üzerinden kimliği belirlenen sürücü M.C.D. sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında verilen cezalar şöyle:

‘Tek yönlü kara yolunda ters istikamette seyretmek’ten 1823, ‘trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek-makas atmak’tan 1823, ‘kamunun huzurunu bozacak şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak’tan 196, ‘mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak‘tan 1823, ‘görüşü engelleyecek şekilde süs, aksesuar ve çıkıntıları olan araçları kullanmak’tan 427, ‘trafik güvenliğiyle ilgili yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak’tan 196, ‘yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak’tan 750 lira olmak üzere toplam 7 bin 38 lira idari para cezası verildi.

Polis merkezine götürülen sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem de yapıldı.