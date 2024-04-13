Burası Beyoğlu: Silahlı saldırı, bir ölü, dört yaralı

İstanbul’un göbeği sayılan Beyoğlu ilçesinde üç şüpheli çevreye ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi’ne gelen üç şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda ikisi ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.