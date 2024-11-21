Beyoğlu’nda kadını taciz eden iki kişinin davası ağır ceza mahkemesinde görülecek

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen kadını taciz eden Ömer Konu ve Semir Tarhan’ın yargılandığı davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

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24 Eylül’de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı’nda iki kişi sokakta yürüyen kadını taciz etmişti.

Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.

Kimlikleri belirlenen Semir Tarhan’la Ömer Konu gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları medyada paylaşılınca şüphelilerin serbest bırakılması tepkilere neden oldu. Savcılık bunun üzerine iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Sanıklar Konu ve Tarhan’ın ‘beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 10 yıl altışar aydan 30’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti.

İstanbul 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Konuk ve avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Semir Tarhan da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi avukatları da davaya katılma talebinde bulundu. Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler incelendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada görevsizlik kararı verip davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve davaya katılma talebinde bulunan kurumların talebinin ağır ceza mahkemesince değerlendirilmesini kararlaştırdı.