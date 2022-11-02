Beyoğlu’nda çalışan garsonu kaçırıp fidye isteyen dört kişi tutuklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İranlı Mustafa P’yi (30) kaçırıp ailesinden 10 bin dolar (186 bin 182 lira) fidye istediği öne sürülen aynı ülke vatandaşı dört şüpheli tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, turist olarak İstanbul’a gelen İran uyruklu Mına V’nin 17 Ekim’de polise başvurarak Beyoğlu’nda bir işletmede garson olarak çalışan kuzeni Mustafa P’den haber alamadıkları ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Mına V, kuzeninin telefonundan ailesine işkence gördüğüne dair görüntülerin gönderildiğini ve kendilerinden 10 bin dolar fidye istendiğini polis ekiplerine bildirdi.

Mustafa P’nin Beyoğlu’ndaki günlük kiralanan bir aparta götürüldüğünü tespit eden ekipler, 28 Ekim’de belirlenen adrese baskın düzenledi. Mustafa P’yi kurtaran ekipler, İran uyruklu şüpheliler Murteza B. (31), Milad B. (30), Hamid G. (32) ve Mücteba M’yi (41) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört isim tutuklandı.