Beynine pıhtı atmıştı: Türkçeyi unutup Danca konuşmaya başladı

Konya’da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, Türkçeyi unutup Danca konuşmaya başladı.

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Danimarka’da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya’ya yerleşen yedi çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ortopedi servisinde dizinden ameliyat oldu.

Operasyondan iki gün sonra Karademir’in aniden sağ kol ve bacağı felç oldu.

Konuşma bozukluğu da olan Karademir’e yapılan tetkiklerde, beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.

Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri azalan Karademir ailesiyle Danca konuşmaya başladı.

Pıhtıyı temizleyen Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir şöyle konuştu:

“Hastanın, gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu düşündüğümüz Dancayı yeniden konuşabildiğini fark ettik. Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo.

Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor. İki dil bilen bireylerde, bir dilin kaybı durumunda diğerinin korunması, rehabilitasyon süreci açısından önemli bir avantaj sağlıyor.”

Hastanın kızı Meral Karademir de babasının durumu hakkında şunları söyledi:

“Danimarkaca konuşmaya başladı. Çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için onlarla daha kolay iletişim kurabildi. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor.”

Rahmi Karademir’se kızının tercümanlığında, “Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor” dedi.

Doktorlar, hastanın yeniden Türkçeyi hatırlayıp konuşabileceğini düşünüyor.