Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: Bir ölü 20 yaralı

Beylikdüzü’nde bir metrobüs, yolcu almak için durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. Kazada bir kişi öldü, ikisi ağır 20 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Haramidere Sanayi durağındaki kazada yolcular araçlardan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı yolculardan bazılarına olay yerinde müdahale edildi, bazılarıysa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin kırılan cam parçaları yere saçıldı.

Haramidere Sanayi durağı kapatıldı

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi durağı yolcu alımına kapatıldı.

Seferler Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Küçükçekmece’de de kaza olmuştu

29 Ağustos 2024’te de Küçükçekmece’de iki metrobüs çarpışmış, bir kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturmada bir metrobüs sürücüsü ve denetim amiri tutuklanmıştı.