Beyin-zihin-bilinç ilişkisini anlamaya bir adım daha yaklaştık: Sinek beyninin üç boyutlu haritası tamamlandı

Farklı üniversitelerden 20 araştırmacı, meyve sineğine ait 3016 nöronlu ve 548.000 sinapslı beynin bugüne kadarki en detaylı şemasını çıkardı. 12 yıldır devam eden araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Şemadaki küreler hücre gövdelerini temsil ediyor. İp gibi görünen dallar ise bilgi alışverişi yapıyor. Sinapslar burada görünmüyor

Beyin hücrelerine ‘nöron‘, bunları birbirine ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere bağlayan noktalara ‘sinaps‘ deniyor.

Peki bu harita neden önemli?

Son dönemde, görüntüleme tekniklerindeki ve biyolojideki gelişmelerle birlikte sinirbilimde de (Neuroscience) hızla yol alındı. Bilim beyni daha iyi anlamaya başladı.

Felsefeden fiziğe çok geniş bir alana yayılan ‘Zihin nedir’ ‘Beyin nasıl düşünce üretir’ gibi büyük sorulara henüz bilimsel düzeyde yanıt verilebilmiş değil ancak beynin bağlantısallık çerçevesinde nasıl çalıştığı anlaşıldıkça bu sorular da aydınlanmaya başlayacak.

Meyve sineğinin beyninin detaylı haritası işte bu yolda atılmış bir adım.