Beyaz Saray: Sızdırılan askeri belgelerin bazıları değiştirildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen hafta ortaya çıkan, ABD ordusundan sızdırılan ‘gizli’ belgelerin bazılarının içeriklerinin değiştirildiğini söyledi.

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Geçen hafta, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan, Ukrayna-Rusya savaşı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.

Twitter ve Rus Telegram kanallarında paylaşılan sızıntıların, ABD’nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013’te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğu belirtiliyor.

AA’nın haberine göre Kirby, günlük basın toplantısında adalet bakanlığının söz konusu sızıntıya yönelik adli soruşturma başlattığına dikkat çekerek belgelere ilişkin yorum için soruşturmanın sonuçlarını beklemenin doğru olacağını söyledi.

ABD‘nin söz konusu sızıntıyla ilgili müttefikleriyle ‘üst düzey’ seviyede temas halinde olduğunu aktaran Kirby, basına sızan belgelerin bazılarındaki içeriklerin değiştirildiğini savundu. Kirby, sızdırılan belgelerin tamamının gerçek olup olmadığına dairse yorum yapmayacağını belirtti.