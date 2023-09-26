BES’te kısmi ödeme: Ne kadarı, hangi şartlarda alınabilecek?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kısmi ödeme hakkında yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre vatandaşlar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50’sine kadar alabilecek.

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Değişikliğe göre katılımcılar konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminden para çekebilecek.

Altı ay sonra yürürlüğe girecek

Kısmi ödeme hakkından beş yılda bir yararlanılabilecek. Evlilik ve konut alımı kapsamında yüzde 20 devlet katkısı, doğal afet ve eğitim kapsamındaysa yüzde 25 devlet katkısı verilecek. Ayrıca doğal afet dışında kısmi ödemeden yararlanmak için en az beş asgari ücret tutarında katkı payı ödeme şartı aranacak.

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Kısmi ödemesini konut edinme, evlilik ve doğal afet kapsamında kullananlar üç yıl, eğitim için kullananlar ise dört yıl sözleşmelerini sonlandıramayacak.

Bu değişiklikler altı ay sonra yürürlüğe girecek.