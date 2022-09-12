Beslediği kangurunun saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

Avustralya’nın batısında yaşayan bir kişi, beslediği kangurunun saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Albany kenti yakınlarındaki Redmond’da yaşayan 77 yaşındaki adamın yakınları arayıp yardım istedi. Sağlık ekibi eve vardıklarında kanguru onların ağır yaralı haldeki adamın yanına ulaşmasına engel oldu. Polis çağrıldı.

Polis, kangurunun uzaklaştırlamaması, paramedikler ve çevredeki diğer kişiler açısından tehlike oluşturması nedeniyle vurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Sağlık ekipleri, 77 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis sözcüsü, kangurunun ‘ev hayvanı’ olarak beslediğini belirttikleri adamın yakınları onu bulmadan birkaç saat önce yaralandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Otopsi yapılacağı açıklandı.