Beşiktaş'ta Santos dönemi bitti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarıyla ilgili açıklama yaptı: “Tamamen kendi hislerinden dolayı ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını beyan etmiştir.”