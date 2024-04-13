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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş'ta Santos dönemi bitti

Beşiktaş’ta Fernando Santos dönemi kısa sürdü.

Fernando Santos.

Beşiktaş, Süper Lig’deki Samsunspor maçını da berabere tamamlayınca galibiyet hasretini beşe çıkardı.


Bunun ardından istifa sesleri yükselmeye başladı. Talep karşılık buldu.

Siyah beyazlı takımdan paylaşılan açıklamada, “Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız” dendi.

Beşiktaş’ın açıklamasında sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe’nin çalıştıracağı belirtildi.

Beşiktaş’ın ocakta göreve getirdiği Santos, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etmişti.

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