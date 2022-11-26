Beşiktaş’ta para istedikleri kişileri bıçaklayan beş şüpheli gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İstanbul Beşiktaş’ta önünü kestikleri kişilerden zorla para almaya çalışan ve bıçaklayan beş şüpheli gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre Sinanpaşa Mahallesi’nde 3 Kasım’da önleri kesilen biri kadın beş kişiden zorla para almaya çalışan şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırma sonucunda beş şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların kasten yaralama, mala zarar verme, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Şüphelilere para vermedikleri için bıçakla yaralanan beş kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.