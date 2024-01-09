Beşiktaş’ın yüzü genç yıldızıyla güldü

Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş karşılaşmayı farkla kazandı.

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Siyah beyazlılar Süper Lig’in 16’ıncı hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos da maçı tribünden takip etti.

Karşılaşma 4-0 siyah beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtaki golleri Beşiktaş’ın 18 yaşındaki parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy (iki), Milot Rashica ve Cenk Tosun kaydetti.

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın yüzü bu farklı galibiyetle beraber güldü. Siyah beyazlılar puanını 32’ye yükseltti. Çaykur Rizespor’sa 29 puanda kaldı.

Bu arada Beşiktaş’ın genç forveti Semih, maçta iki gol ve bir asistle dikkatleri üzerine çekti. Semih, son üç lig maçında dört gol ve bir asiste ulaştı.