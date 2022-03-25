Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael olacak

Beşiktaş, görüşmelere başladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael’le sözleşme imzalayacak.
Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş, Fransız teknik adam Valerian Ismael’le anlaştı.
46 yaşındaki Fransız teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom’u çalıştırdı.
Kulübün açıklamasına göre, Valerien Ismael’le Vodafone Park’ta saat 15:00’te imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.
Ocaktan bu yana takımın başında olan Önder Karaveli’nin de sezon sonuna kadar Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael’in teknik ekibinde yer alacağı bildirildi.