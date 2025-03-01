Beşiktaş'ın borcu arttı: 14,8 milyar lira

Beşiktaş’ın borcu 30 Kasım 2024 itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olarak açıklandı.

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Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’ndaki divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tiryaki’nin açıklamasına göre siyah-beyazlıların borcu 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira (30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla).

Bir önceki borç 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira (31 Mayıs 2024 itibarıyla) olarak açıklanmıştı.

Buna göre iki dönem arasındaki 4 milyar lirayı aşıyor.



