Beşiktaş üst üste üçüncü kez puan kaybetti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan siyah-beyazlı ekip, 16’ncı dakikada Batshuayi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 41’inci dakikasında Lobjanidze serbest vuruştan golüne engel olamayan Beşiktaş kurduğu baskıdan sonuç alamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 18’inci kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı takım, aldığı beraberlikle puanını 46’ya yükseltti.

Üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş aldığı beraberlikle üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Ligin 28’inci haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaysa Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu.

Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, üç haftada 2 puan alabildi.

Evinde son dört maçta üç beraberlik

Beşiktaş evindeki son dört lig maçında bir galibiyet ve üç beraberlik aldı.

Söz konusu dönemde Altay’ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip; Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki yedi karşılaşmada ise dört galibiyet ve üç beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki son sekiz maçta sadece iki kez kazanabildi.