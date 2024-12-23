Beşiktaş, UEFA'ya başvurdu: Twente maçı başka kent veya başka ülkede oynansın

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 30 Aralık’ta oynayacağı Twente maçının başka kent veya başka ülkede oynanması için UEFA’ya başvurdu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Twente maçında deplasman taraftarının alınmayacağını ve bu kararın değişmediğini açıkladı.

Karara ‘ayrımcılık’ diyerek tepki gösteren siyah-beyazlı kulüp maçın başka bir kent ya da başka bir ülkede oynanması için UEFA’ya başvurduklarını açıkladı.

Konuya dair açıklamada şöyle dendi:

* 17 Aralık 2024’te düzenlenen toplantıda asbaşkanlarımız Onur Göçmez ile Mete Vardar’ın her türlü güvenlik önlemini alacağımızı, yerel yetkililerin alacağı her türlü ek önlemi ve talep edilen biletleme prosedürünü eksiksiz bir şekilde uygulayacağımızı taahhüt etmiş olmasına rağmen Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker’in keyfi şekilde almış olduğu kararda ısrar etmesini ayrımcılık olarak nitelendiriyoruz.

* FC Twente’yle karşılaşacağımız UEFA Avrupa Ligi müsabakasını güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Roelof Bleker’in ifade ettiği Enschede şehrinde oynamak istemiyoruz.

* Beşiktaş JK olarak FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA’ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.