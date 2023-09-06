Beşiktaş, temettü dağıtmayacak

Borsada işlem gören Beşiktaş, zarar ettiği gerekçesiyle temettü (kar payı) dağıtmayacağını açıkladı.

Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

Beşiktaş, KAP’a yaptığı açıklamadaysa zarar ettiğinden dolayı hissedarlara temettü ödemesi yapmayacağını duyurdu.

Açıklamada şunlar dendi: “Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi finansal tablolarımızda dönem zararı açıklanmış olması sebebiyle, Yönetim Kurulumuzun 05.09.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı ile kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”