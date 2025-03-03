Beşiktaş Kulübü logosunu yeniledi

Beşiktaş Kulübü, ‘dijital ortamda ve baskı uygulamalarında belirgin hatlarla kullanılabilmesi’ amacıyla logosunu yenilediğini duyurdu.

Görsel: @Besiktas / X

Kulübün X hesabından, yeni logonun değişen markalaşma standartları göz önüne alınarak değiştirildiği söylendi.

Aynı form üzerinde bazı değişiklikler yapıldı.

Armadaki Türk bayrağı büyütüldü. Bayrağın üst köşe noktaları ortadaki siyah zemine oturtuldu.

Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

Dış hattaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Siyah kontürle beyaz kontürün kalınlıkları eşitlendi.

‘B’, ‘J’ ve ‘K’ harfleri aynı boyuta ve ‘1’, ‘9’, ‘0‘ ve ‘3’ rakamları da aynı kalınlığa getirildi.