Beşiktaş Belediyesi’nden ‘İyi hal, her zaman iyi hal değildir’ kampanyası

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hayata geçirdiği farkındalık kampanyasıyla kadın cinayetleri davalarına uygulanan ceza indirimlerine “İyi hal, her zaman iyi hal değildir” sözleriyle karşı çıktı.

Beşiktaş Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için ilçe genelinde ve dijital medya kanallarından ‘iyi hal indirimleri’ne karşı kampanya başlattı.

Bu kapsamda “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” sloganıyla kadın cinayetlerinde faillerin cezasını hafifleten uygulamalara dikkat çekiliyor. Farkındalık kampanyasında, şiddet mağdurlarının karşılaştığı birtakım kalıplar eleştiriliyor.

Özellikle şiddet faillerinin, iyi hal indirimleri ve kamuoyunda fark edilmeden şiddeti meşrulaştıran birtakım ifadelerle billboardlara ve dijital iletişim mecralarına taşıyan Beşiktaş Belediyesi benzer bir itiraf sürecini İstanbul Sözleşmesi için de yapmıştı.

Kampanyayı anlatan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları dedi: “Bireysel olarak ve kurum olarak uzun zamandır kadın hareketinin gündemlerine destek olmak ve onların mücadelelerinde yanlarında olabilmek adına çok sayıda farkındalık kampanyasına imza attık. Türkiye çapında ses getiren ‘İstanbul Sözleşmesini Okudun Mu?’ kampanyamız yüzlerce kurum ve marka tarafından uygulanırken kendi alanında çok sayıda ödüle layık görülmüştü. İlçemizde kadına yönelik her türlü şiddet vakalarına karşı tavizsiz tutumumuzu devam ettireceğiz. Kadınların hak ve eşitlik mücadelelerinde yanlarında olacağız.”