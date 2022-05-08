Besiciler uyardı: Yakında süt sağacak hayvan kalmayacak

Besiciler artan girdi maliyetlerinden dolayı hayvanlarını beslemedikleri için kesime gönderiyor.

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Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Alay kasabasındaki besicileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Artan girdi maliyetlerinden dolayı hayvanlarını besleyemedikleri için kesime gönderdiklerini söyleyen Niğdeli besici Çetin Canıtez, şunları söyledi:

“Eskiye göre para kazanamıyoruz, zarar ediyoruz. 500-600 torba yem getirirken, şu anda 200 torbaya düştüm. Nasıl yedirebilirim ki? Süt üreticiliğinde sütü satıyorsun para etmiyor, eti satıyorsun et para etmiyor, tüketici haklı yüksek maliyetten aldım diye… Üretici ile tüketici maalesef bu kıskacın içerisinde, can çekiştiriyor şu anda. Hele biz üretici olarak son demleri yaşıyoruz. Ben şu anda satacağım, bir iki aya kadar mandırayı temizleyeceğim. Zaten kesim yaptım, yaklaşık iki ay gibi bir süreç içerisinde, 20 tane hayvanımı kesim yaptım, yaptırmak zorundayım besleyemiyorum artık.“

“Çok zor durumdayız”

Artan saman fiyatlarından dert yanan Canıtez, üreticini çok zor durumda olduğunu söyledi. Canıtez şöyle devam etti: “Saman, Adana’da 90 kuruş, buraya maliyeti 1600 lira 1700 lira… Yoncanın kilosu 3 lira. Ben nasıl yedirebilirim ki. Samanını veriyorum, kaba yemini veriyorum sabah akşam 4 kişi işçiliğini yapıyorum. Bende 5 lira süt, markette 16 lira. Üreticiliğini, beslemesini, sağımını kendim yapıyorum. Ona rağmen para kazanamıyorum bu işi bırakacağım çünkü alternatifi yok çünkü hayvanımı besleyemiyorum.“

“Süte verilen zam yine yeme gider”

Bir diğer besici Ramazan Demirbaş’ın değerlendirmeleriyse şöyle: “Çiftçiye verilen zamların hiçbir önemi yok. Önemli olan maliyetleri düşürmek. Çiftçi şu anda kaba yemini bile üretemiyor, yaktığı mazotu kurtarmıyor, silajını üretemiyor, yoncasını üretemiyor, samanını üretemiyor. Bunları üretemediği için de her şey yükseliyor. Şimdi süte zam verecekler. Bu zam çiftçinin cebine girmeden, yeme zam verecekler. Girdiler çok çok fazla. Önce çiftçiyi desteklemeleri lazım. Yemi durdurmaları lazım, girdi maliyetlerini düşürmeleri lazım. Çiftçinin kaba yem üretirken en azından akaryakıttan, enerjiden destek sağlamaları lazım.

Eğer bunları sağlamazlarsa verecekleri zammın hiçbir önemi yok. Şu anda arı ırk bitti, arı ırkı kestiriyorlar. Yani üç gün sonra beş gün sonra bu memlekette hayvanda bulamayacağız. Süt sağacak hayvan bulamayacağız. Yani şimdi bir de bu tehlike başladı. Bir an önce bu işin önüne geçmezlerse hayvancılık yavaş yavaş bitiyor, sona doğru geliyor. Bir an önce bu işin önüne geçmeleri lazım ki en azından arı hayvanlarımızı süt veren hayvanlarımızı kestirmeyelim.”