Sinemalarda bu hafta beşi yerli 10 film vizyonda.

Çaykovski’nin Karısı

2022 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan filmde Antonina Miliukova, tutkulu bir aşkla bağlandığı tüm zamanların en ünlü bestecilerinden Piyotr Çaykovski ile evlenir. Kocasından hiçbir yakınlık veya destek görmeyen genç kadın kendini karmaşık ve eziyet dolu bir hayatın ortasında bulur. Sevgisi yıkıcı bir takıntıya dönüşürken, sırf Çaykovski’nin yakınında olabilmek için çalkantılara katlanıp kendi benliğini feda etmek zorunda kalacaktır.

Cannes sonrası dünyanın önemli festivallerinde boy gösteren film, Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapmıştı.

Belki Evet, Belki Hayır

Michael Jacobs’un yönettiği film, evlilik kararını ailelerine açıklamaya karar verince beklenmedik durumlarla karşılaşan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Michelle ve Allen güzel haberi paylaşmak için ailelerini bir araya getirmeyi planlar. Ancak görünüşe göre ebeveynleri zaten birbirlerini iyi tanımaktadır.

Kızım

Erol Yavan, Sinem Dalkıran ve Pınar Kartal’ın başrolde yer aldığı film, ölümcül bir hastalığa yakalanan kızını kurtarmak için her şeyi göze alan doktor bir annenin hikayesini konu ediyor.

Çaresizlik içindeki kadın, dini kötüye kullanarak insanların duygularını istismar edenlerin tuzağına düşer.

Kayıp

Kayıp

Will Merrick ve Nicholas D. Johnson’ın yönettiği film, erkek arkadaşıyla birlikte çıktığı yurt dışı tatilinde kaybolan annesinin izini çevrimiçi ortamda süren genç June’un arayışını konu ediniyor.

June irdeledikçe, dijital dedektiflik yanıt yerine daha çok sorular açığa çıkarır… Ve ne zaman ki sır gün yüzüne çıkar aslında annesini hiç tanımadığını fark eder.

Öldüren Oyun

Scooter Corkle’nin yönetmenliğini yaptığı, Peyton List, Brendan Meyer ve Kelcey Mawema’nın oynadığı film, bir grup gencin birbirlerine bağlılıklarını test eden ve oyunun derinliklerine indikçe yıkıcı sonuçları olan garip bir nesneyle karşılaşmasını konu alıyor.

Çıldırmış Ayı

Elizabeth Banks’in yönettiği geirilim film gerçek bir olaydan uyarlanmış. 1985’te bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düşmesinin ardından ormanda kaybolan kokaini yiyen ayının cinnet getirip çevresine dehşet saçmasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Nurullah Yenihan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Tay’, Mekke’den Medine’ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah ve yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal’ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini beyazperdeye taşıyor.

Devam filmi ‘Kral Şakir: Mikrop Avcıları Cumburlop’ ise gizemli biçimde ortaya çıkan ve giderek büyüyen bir virüsün tüm şehri ele geçirmesi ve herkesi birer canavara dönüştürmesi sonrasında virüsü durdurmak için girilen macerayı konu alıyor.

Haftanın korku filmleri

Doğuş Arslan’ın yönettiği ‘Paranoid’ ve ‘Ecinni’ serisinin devam filmi ‘Ecinni 4: Ecel’ haftanın korku filmleri.