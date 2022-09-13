Beş yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi kumar operasyonunda yakalandı

Çorum’un İskilip ilçesinde kumar oynandığı iddiasıyla dernek merkezine düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bir dernek merkezinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen İskilip Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dernek merkezine operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan beş yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Dernek merkezindeki aramada yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca, iskambil desteleri ve yazboz kağıtlarına el kondu.
Operasyonda gözaltına alınan dernek yöneticisi hakkında, ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.