Beş ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon

Kocaeli merkezli beş ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre dün, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Beş atölye ve bir depodaki aramalarda, ruhsatsız 24 tabanca ve iki tüfek, 246 tabanca mermisi, 1074 tabanca üst kapağı, 1086 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör, 226 horoz, 255 icra yayı, 100 tetik, 94 mekanizma, 94 namlu yatağı, bir CNC makinesi, bir freze tezgahı, altı tepe matkap, metal ve plastik üzerine yazabilen bir yazıcıyla tabanca parçalarına el kondu.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 20’si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.