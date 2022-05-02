Beş büyük ligde şampiyonluk yarışı: Real, PSG, Bayern işi bitirdi, Milan ve City önde

Almanya’da Bayern Münih, Fransa’da PSG’nin ardından İspanya’da da Real Madrid şampiyonluğu garantiledi. İngiltere’de Manchester City, İtalya’daysa Milan puan tablosunun zirvesinde.
La Liga
Real Madrid bu hafta sahasında Espanyol’u 4-0 yenerek bitime dört hafta kala tarihinin 35’inci şampiyonluğuna ulaştı.
La Liga’nın 34’üncü haftası sonunda 81 puanı bulunan Real Madrid’i, Barcelona 15, Sevilla’ysa 17 puan geriden takip ediyor.
Premier Lig
Liderlik koltuğunda oturan Manchester City ve ikinci sıradaki Liverpool arasındaki şampiyonluk yarışı sürüyor.
Manchester City, deplasmanda Leeds United’ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Liverpool da Newcastle United deplasmanında galibiyete tek golle uzandı.
Premier Lig’de City’nin 83, Liverpool’un 82 puanı var.
Serie A
Fiorentina’yı ağırlayan lider Milan, 82’nci dakikada Rafael Leao’nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Geçen sezonun şampiyonu Inter, deplasmanda Udinese’yi 2-0 yendi.
Serie A’nın 35’inci haftasını 77 puanla geçen Milan’ı, 75 puanla Inter izliyor.
Bundesliga
Zirvede yer alan son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05’e 3-1 mağlup oldu.
Bavyera ekibinin en yakın takipçisi Borussia Dortmund da sahasında Bochum’a 4-3 yenildi.
Bundesliga’nın 32’nci haftasının ardından 75 puana sahip Bayern Münih’i, 63 puanlı Borussia Dortmund izliyor.
Ligue 1
Geçen hafta tarihinin 10’uncu şampiyonluğunu ilan eden PSG, deplasmanda Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.
Olimpik Marsilya’ysa sahasında Olimpik Lyon’u 3-0 yendi.
PSG, 35’inci haftada puanını 79’a yükseltti. Olimpik Marsilya’nın puanıysa 65.