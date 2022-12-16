Berlin’de tropik balık dolu dev akvaryum patladı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, bir otelin lobisinde yer alan, içinde 1 milyon litre su ve bin 500 tropik balığın bulunduğu dev akvaryum patladı. 14 metre yüksekliğinde ve silindir şeklindeki AquaDom, dünyada bir yere dayanmadan duran en büyük akvaryumdu.

Olayda camlardan yaralanan iki kişi de yaralandı. Fotoğraf: Reuters

Patlamayla etrafa saçılan sular ve camlar otelin bulunduğu sokağa taşarken, otelde kalanlar tahliye edildi. Polis, olayda deniz canlılarının can kaybının inanılmaz boyutta olduğunu, iki kişinin de patlayan camlardan yaralandığını açıkladı.

BBCTürkçe’nin haberine göre, iki yıl önce tamirattan geçirilen ve yüz ayrı türden bin 500 tropik balığa ev sahipliği yapan akvaryumun patlama sebebi henüz bilinmiyor.

Aralık 2003’te açılan AquaDom, Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en büyük silindirik akvaryumu” olarak geçmişti.

Yapıldığı zaman yayımlanan haberlere göre, dev akvaryum 12,8 milyon euroya mal olmuştu.