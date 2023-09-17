Diken

Yaramazlara biraz batar!

Berlin’de iklim aktivistleri tarihi Brandenburg Kapısı’nı turuncuya boyadı

Almanya’nın başkenti Berlin’de ‘Son Nesil’ isimli iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin öne çıkan sembollerinden Brandenburg Kapısı’nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.

Fotoğraf: AA

Polisi açıklamasına göre tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı.


Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz’a da boya döküldü.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, eylemi ‘tarihi sütunlara zarar verdiği’ gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 17 Eylül 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.