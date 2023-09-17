Berlin’de iklim aktivistleri tarihi Brandenburg Kapısı’nı turuncuya boyadı

Almanya’nın başkenti Berlin’de ‘Son Nesil’ isimli iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin öne çıkan sembollerinden Brandenburg Kapısı’nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.
Polisi açıklamasına göre tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı.
Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz’a da boya döküldü.
Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, eylemi ‘tarihi sütunlara zarar verdiği’ gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.
Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.