Berlin’de araç kalabalığın arasına daldı: Bir ölü

Almanya’nın başkenti Berlin’in batısında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Olay, Berlin’de 2016’da Noel Pazarı’na bir araçla terör saldırısı düzenlenen bölgenin yakınındaydı. O günkü saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Berlin Polisi, kimliği hakkında henüz detaylı bilgi verilmeyen sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını ve sorgusunun devam ettiğini bildirdi.

Polisin açıklamasında ”Bir erkeğin bir grup insanın arasına aracını sürdüğüne inanılıyor. Kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı henüz bilinmiyor” dendi. Olaya ilişkin görüntülerin incelenmeye devam ettiği de açıklamaya eklendi.