Berlin Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ Steven Spielberg’e verilecek

73’üncü Berlin Uluslararası Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg’e verilecek.

Fotoğraf: Steven Spielberg / Reuters

16-26 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 73’üncü Berlin Film Festivali’nde, ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’, ‘Terminal’, ‘Schindler’in Listesi’, ‘Batı Yakası’nın Hikayesi’ gibi filmlere imza atmış yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg’e yaşam boyu başarı ödülü olan ‘Onursal Altın Ayı’ takdim edilecek.

Festivalde The Fabelmans da dahil olmak üzere yönetmenin son çalışmalarının çoğu gösterilecek.