Berkant Gültekin: Sınıfsal bir yaklaşımla oyun başka bir yerden kurulabilir

Eğer seçimi muhafazakârlık kazandıracaksa, Erdoğan’ı yenmek zor. Muhafazakârlara şirin görünmek mümkün ama sempati kazanmakla oy kazanmak aynı şey değil. Fakat sınıfsal bir yaklaşımla oyun başka bir yerden kurulabilir. Böyle bir siyasi programla var olan geometri değiştirilebilir ve bugün kendilerini muhafazakâr olarak tanımlayan kesimlerin iktidar partisinden uzaklaşması sağlanabilir.

“Aynı gemideyiz” söylemini yıkmak için, önce gemilerin farklı olduğunu anlatmak, bir azınlığın gemisinde neden bu kadar çok mal-mülk biriktiğini sorgulatmak, halkı yaşanan yoksulluğun ve ülkedeki gelir adaletsizliğinin politik kararlarla ilişkisini kurmaya yöneltmek ve tüm bunların da ötesinde daha adil bir paylaşım düzenini vaat etmek gerekmez mi?

Berkant Gültekin’in yazısı