Berkant Gültekin: Sermayenin doyumsuzluğu daha iyi anlatılamazdı

Agrobay Seracılık’ta hakları çiğnenen 39 tarım emekçisinin onurlu direnişi 37 gündür devam ediyor. İşe dönmek istemeyen emekçiler, kod 46’nın kaldırılarak haklarının teslim edilmesini istiyor. Ancak şirket tarafından muhatap alınmıyorlar. Kendilerini ‘muhatap’ alanlar şu ana kadar sadece polis ve jandarma oldu. Köleliğe razı olmayan emekçiler dövüldü, yerde sürüklendi ve gözaltına alındı.

Eleştirilerin odağındaki Agrobay Seracılık ise işçilerin hak arama yöntemini beğenmiyor. Şirketin yöneticisi Arzu Şentürk Salık, BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Hak bu şekilde aranmaz” diyor. Yargıya gidilmesi önerisinde bulunan Salık, şöyle de garip bir cümle kuruyor: “Hepimiz biliyoruz ki işçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor.”

Kölelik şartlarında çalışan, baskıya, kötü muameleye maruz kalan, ücretlerini doğru düzgün alamayan, sendikalı olduktan sonra kapının öne konan, taleplerine kulak asılmayan ve haklı oldukları bir direnişte resmi şiddetle karşılaşan işçiler bu ülkede 1-0 önde başlıyor, öyle mi? En temel hakları ellerinden alınan, yoksulluk bataklığına itilen ve sistemli şekilde örgütsüzleştirilen işçi sınıfının en ufak bir itirazı bile yıllardır istediği gibi at koşturan sermayeye çok geldi anlaşılan. İş davalarında mahkemelerin çalışanlar lehine verdiği ve adaleti ne ölçüde sağladığı belli olmayan kararlar, patron tarafında “İşçiler 1-0 önde başlıyor” şeklinde algılanıyor. Sermayenin doyumsuzluğu daha iyi anlatılamazdı.

Berkant Gültekin’in yazısı