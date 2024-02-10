Berkant Gültekin: Özgür Özel’i bekleyen tehlike

Bazı merdivenlerin başında, birileri dengesini kaybedip düşmesin diye “Dar basamaklara dikkat” yazılı uyarılar asılır. Uzun yıllardır Türkiye siyasetindeki sokaklar, iktidar cephesinin dışında kalan aktörlerin karşısına “dar basamakları” çıkartıyor. Kimlik bazlı kutuplaşma üzerine kurulu siyaset, düzeni değiştirmek isteyen siyasi öznelere ayaklarını yere sağlamca basabilecekleri imkânları sunmuyor.

Özel CHP’sinin başarısı, bu basamakları ne kadar genişletebildiği üzerinden ölçülecek. Söylemsel olarak umut veren ancak henüz fiiliyatta sesinin gerisinde kalan bir CHP var. Bu elbette kadrosal yenilenmeyle doğrudan ilişkili. Yerel seçimler, dönüşümün ertelenmesine yol açıyor olabilir. Ancak kesin olan, zorlu şartlarda ateşten gömleği giyen Özgür Özel’in gerçek bir değişim için kritik aşamaya doğru ilerlediği ve kaybettiği her günün aleyhine olduğudur.

Berkant Gültekin’in yazısı