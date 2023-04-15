Berkant Gültekin: Ne ‘yerli araba’ ne de ‘yerli tank’ lakırdıları kurtarır

Erdoğan seçimlere 1 aydan az bir süre kala bu tabloyu Togg’un, sondaj gemilerinin, tankların ve yolların gürültüsüyle görünmez kılmaya çalışıyor. Ama halk ne yaşadığını ve önceliklerinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yenilecek ekmek yoksa, binilecek araba neye yarar? Toplumun büyük çoğunluğunun satın alamayacağı bir arabayı “yerli ve milli” diye pazarlamak bir iktidara ne kazandırabilir?

Yiğit Özgür’ün “Millet aç aç!” sözünün yer aldığı meşhur karikatürünü bilirsiniz. Karikatürde “Yanındaki kadın kimdi?” sorusuyla karşılaşan adam, durumdan sıyrılmak için hiddetli bir şekilde “Millet aç aç!” diye bağırır. İktidarın Togg’a yüklediği işlev de bu karikatürdeki hikâyeye benziyor.

Erdoğan, “Geçinemiyoruz, yoksullaşıyoruz, açız” diyen halka, “Milletimizin 600 yıllık hayali olan Togg’un teslimatları başlıyor” şeklinde karşılık veriyor. Oysa memleketteki milyonların hayali, insan onuruna yaraşır bir düzende, yarınından kaygı duymadan, huzur ve güven içinde yaşamak. Bunu halka sunamayanları ne “yerli araba” ne de “yerli tank” lakırdıları kurtarır.

Berkant Gültekin’in yazısı