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Yaramazlara biraz batar!

Berkant Gültekin: Koltuk hesapları iktidarın yelkenini şişiriyor

Erdoğan, 1946’da dağıtılan ekmek kartlarını televizyon ekranlarından göstererek seçmeninde rıza üretmeye çalışırken, esas mesele bu akıldışılıktan kurtulmak isteyen ve potansiyeli yüzde 60’lara varan toplumsal kesimlere bütünlüklü ve umut hissini uyandıracak bir görüntü verebilmek. Şimdiden seçimi kazanmış gibi yapılan koltuk hesapları ve mevki-makam paylaşımları, muhalefete güç katmak şöyle dursun, iktidarın yelkenini şişiriyor.

Muhalefetin başarısı, adaylık tartışması nedeniyle oluşan açmazdan bir an önce kurtularak toplumdaki değişim arzusunu 14 Mayıs’a kadar canlı tutacak bir hava yaratabilmesine bağlı. Zira Mutabakat Metni iyimser bir niyet beyanından ibaret.


Berkant Gültekin’in yazısı

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