Berkant Gültekin: İnce, Çelebi’ye ‘Bu siyasetle açıklanamaz’ demişti

Geri planda neler konuşuldu, MP ile CHP arasında nasıl bir diyalog zemini kuruldu, bilemiyoruz. Sonuçta İnce, adaylıktan çekilmemeyi daha kârlı gördü. 14 Mayıs’ta yüzde 6-7 civarında oy alabilirse bunu kendisi için “başarı” sayacaktır. Tüm o iddialı açıklamaları onu ancak bu hedefe yaklaştırabilir. Büyük ihtimalle baraj altında kalacak partisi ise Meclis’te Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısını artırmasına neden olacak.

İnce kendi partisinden istifa edip AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye “Seni Silivri zindanlarında savunan Muharrem İnce’nin yanında olmadın, seni milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmadın, ben o davanın savcısıyım diyen Tayyip Erdoğan’ın yanında oldun. Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur” diye seslenmişti. Peki kendisi bugün aldığı pozisyonla kimin yanında durmuş oluyor?

Berkant Gültekin’in yazısı