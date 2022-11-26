Berkant Gültekin: İktidar kendisine neyin oy getireceğini çok iyi biliyor

Türkiye referandum niteliğinde ancak bir referandumun siyasal sonuçlarını misliyle aşacak ölçüde hayati bir seçime gidiyor. AKP 2002’den bu yana en zayıf döneminde. Muhalefet de bilhassa 2007’den sonraki en avantajlı ve kazanmaya en yakın günlerini yaşıyor. Anketlerdeki sonuçlar da bunu doğruluyor.

Anketler fikir verir ama sayılar değişkendir. Tıpkı seçim sonuçları gibi… 7 Haziran 2015 akşamı ortaya çıkan tabloya göre tek başına hükümet kurma yetkisini kaybeden AKP, nasıl oldu da 5 ay sonraki 1 Kasım seçimlerinde 9,5 puan fazla oy aldı? Ülkenin sorunlarını çözdüğü için mi? Belki süreç birebir aynı olmayacak ama iktidar kendisine neyin oy getireceğini çok iyi biliyor. Sokaktaki sesin ve halkın isyanının görünür olmasının kendi oyununu bozacağını görüyor. Buna karşı seçim güvenliğini sadece sandık gününden ibaret görmeyen ve kendi kazanma planını “Biz hallederiz” söyleminin ötesine taşıyan bir mücadele çizgisine ihtiyaç var.

Berkant Gültekin’in yazısı