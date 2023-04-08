Berkant Gültekin: Gençlerin dikkatini başka yöne çekebilecek söylem

Seçimlere çok az bir süre olsa da dinamik genç seçmenin diğer tüm kesimlerden daha hızlı bir şekilde mobilize olabildiği unutulmamalı.

Artık çalışarak, emek ederek değil torpille iş bulabileceğine inandırılan, bir şekilde yurt dışına gitmenin fırsatını arayan gençlere umut olacak, yenilikçi ve aynı zamanda onları derinlikli, evrensel insan haklarına saygılı ve demokratik değerlere bağlı bir kanaldan politize edebilecek güçlü bir muhalif iklim yaratılırsa vaziyet değişir.

Böyle bir iklim oluşturulamaz ve etrafındaki enerji dağılmazsa İnce adaylıktan çekilmeyi aklından geçirmeyecektir. Denklemi değiştirecek ve İnce’ye çekilmeyi düşündürtecek olan, onu bugün önemsenir bir aktör haline getiren gençlerin dikkatini başka bir yöne çekebilecek basmakalıplıktan uzak söylem ve siyaset konseptidir.

Berkant Gültekin’in yazısı