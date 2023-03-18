Berkant Gültekin: Erdoğan’ın sinsi planı

Erdoğan kendisi için en etkili stratejinin büyümek değil karşı tarafı dağıtmak olduğunun farkında. Bu nedenle iktidarın 14 Mayıs seçimlerine giderken A planı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında ortaklaşan Millet İttifakı, diğer siyasi ittifaklar, partiler ve toplumun geniş kesimleri arasında bir yarılma üretmek üzerine kurulu olacak. Bu planı şimdiden uygulamaya koydular. İcrasını da doğrudan söylemlerle değil, dolaylı yöntemlerle ve sinsice yapıyorlar. Bugün “anti-Erdoğan” kitlesini gruplar haline getirmek, muhalif seçmenlerin arasına kimi polemikler üzerinden psikolojik bariyerler koymak, ortak tavrı karşılıklı inatlaşmaya çevirmek, günün asli görevini unutturarak tali konuları başat meseleymiş gibi tartıştırmak ve neticede sandık günü oy tercihlerini çeşitlendirmek için (sandığa gidilmemesi de dahil) ciddi bir kampanya yürütülüyor. Ne de olsa troll ordularına o kaynaklar boşuna ayrılmadı.

Berkant Gültekin’in yazısı