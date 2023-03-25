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Yaramazlara biraz batar!

Berkant Gültekin: Erdoğan daha beterini yarattı

Toplum AKP-MHP aklının yeniden iktidar olmasının doğuracağı dehşet sonuçları engellemek isterken Erdoğan bu ihtimalin daha beterini yarattı: AKP, MHP, BBP, Yeniden Refah ve Hüdapar’ın ittifakı. Türkiye için daha kötüsü, daha karanlığı olamazdı. Bu ittifak, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm unsurlarını yaşamlarıyla tehdit ediyor. Burada baskı, şiddet, gerilim, mezhepçilik, kimlik kutuplaşması, hak gaspı ve yoksullaşmadan başka hiçbir şey yok. Burada sadece yıkım, yağma ve çürüme var.

Berkant Gültekin’in yazısı


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