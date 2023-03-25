Berkant Gültekin: Erdoğan daha beterini yarattı

Toplum AKP-MHP aklının yeniden iktidar olmasının doğuracağı dehşet sonuçları engellemek isterken Erdoğan bu ihtimalin daha beterini yarattı: AKP, MHP, BBP, Yeniden Refah ve Hüdapar’ın ittifakı. Türkiye için daha kötüsü, daha karanlığı olamazdı. Bu ittifak, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm unsurlarını yaşamlarıyla tehdit ediyor. Burada baskı, şiddet, gerilim, mezhepçilik, kimlik kutuplaşması, hak gaspı ve yoksullaşmadan başka hiçbir şey yok. Burada sadece yıkım, yağma ve çürüme var.
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Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğluyla görüştü: Soruşturmayı sonuca vardıracağız
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‘Kızılcık Şerbeti’ne Ramazan geldi: İftar yemeğinde içki krizi
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde oruç açanlarla içki içenlerin aynı mekanda bulunması üzerinden dizide yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.
İmzalarda son durum: Muharrem İnce 90 bine dayandı
YSK seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza sayılarını açıkladı. Dördüncü günde henüz hiçbir aday 100 bin imzaya ulaşmadı.
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Teknoloji şirketi Block’un kurucu ortağı Jack Dorsey, şirketiyle ilgili usulsüzlük raporundan sonra yarım milyar dolardan fazla servet kaybetti.
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Çok sayıda yabancı yatırımcı, seçimler öncesi nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara’da görüşmeler yapacak.
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HÜDA-PAR konusunda MHP’nin ‘içi rahat’
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Gündemde bir biyografi, bir belgesel var. Yazar Sevgi Soysal’ın kızı Funda Soysal, annesinin ‘erkek gözü’yle anlatılan hikayesine itiraz ediyor; 80’lerin çocuk yıldızı Brooke Shields, çocukken ona cinsel meta muamelesi yapan dünyayla hesaplaşıyor.
TİP de adaylık başvuru süresini uzattı
Türkiye İşçi Partisi (TİP), yoğun talep doğrultusunda milletvekilliği aday adaylığı başvuru sürecini 27 Mart’a kadar uzattı. Partinin Twitter hesabından şunlar dendi: “Yurttaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği aday adaylığı başvurusu sürecini 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” İYİ Parti de adaylık başvuru süresini uzattı CHP’de yoğunluk: Adaylık başvuru süresi […]