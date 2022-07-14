Bergama’da süt tesisinin olduğu bölgede yangın

İzmir’in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Saman yüklü bir TIR’ın da alevler arasında kaldığı yangına, 3 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fotoğraf: AA

Sağancı Mahallesi’ndeki bir süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Tesisin yanı sıra İzmir-Çanakkale Otoyolu’ndaki saman yüklü TIR da alevler arasında kaldı.

Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek veriyor.

Tesis çalışanları, büyükbaş hayvanları tahliye etti.

İzmir-Çanakkale Otoyolu bir süre önlem amacıyla trafiğe kapatılırken trafik akışı İzmir yönüne Dikili, Çanakkale yönüne ise Bergama ilçe merkezinden geçen yoldan sağlandı.

İzmir’den Çanakkale yönünde bir şerit hariç yol trafiğe açıldı.