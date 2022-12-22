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Yaramazlara biraz batar!

Bercan Tutar: Sırf Rusya yıpransın diye mi?

Bu çerçeveden bakınca Ukrayna hızla kaosa ve başarısız bir devlete doğru sürükleniyor. Peki, ne için? Sırf Rusya yıpransın diye mi? Batı medyası bu yüzden olsa gerek sabah akşam Putin’in sağlık sorunlarına dair asparagas haberler yapıyor. ‘Günleri sayılı’ dedikleri Putin sonrası Rusya’yı zorlu bir güç mücadelesinin beklediğine dair spekülatif çarpıtmalara yelteniyorlar. Hatta daha da ileri gidip Putin’den sonra Rusya’nın da SSCB benzeri ikinci bir dağılma sürecine girip parçalanacağı tezviratında bulunuyorlar. Hâlbuki uzlaşıya açık bir görüntü veren Putin, Batı’nın bu hedeflerine ulaşmak için savaşı olabildiğince uzatma arzusunda olduğunun bilincinde. Bu hakikatin altını dün bir kez daha çizdi.

Bercan Tutar’ın yazısı


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