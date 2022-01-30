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Yaramazlara biraz batar!

Bercan Tutar: Rusya şu an ABD karşısında daha güçlü

Rusya şu an ABD karşısında daha güçlü. Enerji kozu yanında Çin’den destek görüyor. NATO’daki Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirdi.

Almanya ve Fransa gibi ülkelerle ABD’nin baltalayamadığı bir çıkarlar manzumesi inşa etti.


Zira Putin’in asıl hedefi ABD’nin Soğuk Savaş sonrası Avrupa’da kurduğu tek kutuplu sistemi yıkıp yeniden dizayn etmektir. Ukrayna bu ‘grand strateji’nin en kritik pilot bölgesi. Bu yeni sistem yeni bir Yalta düzeni anlamına gelmiyor. 1945’teki Yalta Konferansı’ndan sonra Avrupa, ABD ve SSCB arasında bölüşüldü.

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Türkiye’de bulunmayan antiviraller çantacılardan temin ediliyor

Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde hayat kurtaran antiviraller Molnupiravir, Paxlovid, Remdesevir ve monoklonal antikorlar Türkiye’de henüz bulunmuyor. Hastalar ve yakınları bu ilaçları yurt dışından ülkeye kaçak sokan ‘çantacı’lardan binlerce lira ödeyerek temin etmeye çalışıyor.