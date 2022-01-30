Bercan Tutar: Rusya şu an ABD karşısında daha güçlü

Rusya şu an ABD karşısında daha güçlü. Enerji kozu yanında Çin’den destek görüyor. NATO’daki Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirdi.

Almanya ve Fransa gibi ülkelerle ABD’nin baltalayamadığı bir çıkarlar manzumesi inşa etti.

Zira Putin’in asıl hedefi ABD’nin Soğuk Savaş sonrası Avrupa’da kurduğu tek kutuplu sistemi yıkıp yeniden dizayn etmektir. Ukrayna bu ‘grand strateji’nin en kritik pilot bölgesi. Bu yeni sistem yeni bir Yalta düzeni anlamına gelmiyor. 1945’teki Yalta Konferansı’ndan sonra Avrupa, ABD ve SSCB arasında bölüşüldü.

Bercan Tutar’ın yazısı