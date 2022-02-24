Bercan Tutar: Putin, her adımını Rusya imparatorluğunun inşası olarak görüyor

Çünkü attığı her adımı Putin, Rusya imparatorluğunun inşası olarak görüyor. Son günlerdeki konuşmaları da bunun birer kanıtı. Hedefinde ABD’nin Soğuk Savaş’tan sonra ‘Tek ve özgür Avrupa’ sloganıyla inşa ettiği ‘Euro-Atlantik sistemi’ni yıkmak var. Putin bu amacını 12 Temmuz 2021’de Kremlin sitesinde yayımlanan ‘Ruslar ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine’ adlı makalesinde açıkça ilan etmişti zaten.

Makalede Kiev’i ‘bütün Rus şehirlerinin anası ve geçmiş yılların masalı’ ilan eden Putin, “Hem Ruslar, hem Ukraynalılar hem de Belaruslular, Avrupa’nın en büyük devleti olan Eski Rusya’nın mirasçılarıdır” diyor. Polonya ile birlikte Baltık ülkelerini ‘Litvanya Rusyası’ ve Kırım’dan Balkanlara uzanan Karadeniz kıyılarındaki ülkeleri ise ‘Yeni Rusya’ şeklinde tanımlıyor.

Amacı da bu bölgelerde eskiden olduğu gibi ‘tek devlet, tek millet ve tek din’ projesini yeniden hayata geçirmek.

Bercan Tutar’ın yazısı