Benzin ve motorine zam geldi

Benzinin litre fiyatına 2 lira 70 kuruş, motorinin litre fiyatınaysa 1 lira 37 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23,92 lira, Ankara’da 24,34 lira, İzmir’de 24,37 lira, Diyarbakır’daysa 25,02 lira oldu.
Motorindeyse litre fiyatları İstanbul’da ortalama 22,05 liradan başlıyor. Litre fiyatı Ankara’da 22,51 lira, İzmir’deyse 22,63 lira seviyesinde. Diyarbakır’daysa litre fiyatı 23,20 TL’ye çıkıyor.
Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları 23,50 TL seviyesindeydi.
Geçen yılın başındaysa benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin 12,76 TL düzeyindeydi