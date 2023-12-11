Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzin ve motorin fiyatları

Bugün benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da motorinin litresi 35,42, benzinin litresi 32,98 liradan satılıyor.

SON HABERLER

Japonya’da yılın yazı karakteri: Vergi

Japonya’da 2023’ün ruh halini yansıtan yazı karakteri hükümetin, enflasyonla mücadelede vergi indirimi önerilerini temsilen ‘vergi, harç’ anlamındaki ‘zei’ oldu.