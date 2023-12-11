Benzin ve motorin fiyatları

Bugün benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
İstanbul’da motorinin litresi 35,42, benzinin litresi 32,98 liradan satılıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,05, avro/TL 31,37 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.848 liradan işlem görüyor.
Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street, Men of a Certain Age ve Glory gibi dizilerle tanınan oyuncu Andre Braugher hayatını kaybetti.
Japonya’da 2023’ün ruh halini yansıtan yazı karakteri hükümetin, enflasyonla mücadelede vergi indirimi önerilerini temsilen ‘vergi, harç’ anlamındaki ‘zei’ oldu.
Arjantin’de hükümet, mali krizle mücadele kapsamında Arjantin pesosunu dolar karşısında yüzde 50’den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını duyurdu.