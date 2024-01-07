Netflix’in Harlan Coben’ın aynı adlı romanından uyarlanan mini gerilim dizisi ‘Beni Kandıramazsın’ eleştirmenleri ve izleyicileri karşı karşıya getirdi.

Fotoğraf: Netflix

Birbiriyle bağlantılı iki cinayeti konu alan Britanya yapımı dizi aynı zamanda Netflix’in 2024 yapımı ilk orijinal içeriklerinden biri.

1 Ocak’ta izleyicilerle buluşan ve Top 10 listesinin başında yer alan dizinin konusu kısaca şöyle: “Eski bir asker olan Maya, gizlice yerleştirilmiş bir dadı kamerasında öldürüldüğünü sandığı eşini görünce kökeni geçmişe uzanan ölümcül bir komployu keşfeder.”

‘Yabancı’ ve ‘Geçmişle Dans’ın ardından platformda Harlan Coben Koleksiyonu’nun sekizinci halkası dizi izleyicilerin kafasını karıştırmış.

Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes, yayın platformunda son derece popüler dizinin eleştirmenleri ve izleyicileri kutuplaştırdığını ortaya koydu.

Eleştirmenler diziye, dikkat çekici performansları ve ilginç olay örgüsü sayesinde övgüde bulunarak 100 üzerinden 75 puan verdi. İzleyicilerse sadece 47 puan verdi; birçoğu olay örgüsündeki boşlukları eleştirdi.