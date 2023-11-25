Bengi Başer: Kovid sonrasında kalp krizlerinde artış var

Covid-19’un sağlıklı insanlarda bile kalp hastalığı risk faktörü sayılabileceğine dair verilerin arttığı bu dönemde, bu hastalığın tıpkı grip gibi bizlerle kalacağını artık bilmekteyiz.

Bu durumda bize düşen, korunmak ve kalp hastalığı riskini arttıran etkenlerden olabildiğince uzak kalmak olacaktır.

Ayrıca artış gösteren kalp krizleriyle birlikte, inme ve benzeri pıhtılaşma kaynaklı olgulardan Covid-19 aşılarını sorumlu tutanlar bilmelidir ki, bu durumu aşıya bağlayan dünyada hiçbir bilimsel veri bulunmamaktadır. Tam tersine bir işleyişle, Covid-19 virüsünün tüm bu olumsuzlukların tetikleyici nedeni olduğu ise araştırmalarla açıkça ortaya çıkarılmıştır.

Bizlerin neye inanmamız gerektiğini, kulaktan kulağa söylemler ve varsayımlar değil, sadece bilim söyleyebilir.

Bengi Başer’in yazısı