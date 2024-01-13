Bengi Başer: Kolesterol ilaçlarının sağlığımıza olumlu katkıları tartışılmaz

Haftanın en az 5 günü günde 30 dakika egzersiz yapmak, fazla kilolardan kurtulmak, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmak, kepekli tahıllar, yağsız et, zeytinyağı, tavuk ve balık, meyve ve sebze ağırlıklı yemekler, fırınlanmış, ızgara veya buğulama olarak pişirilmiş yiyeceklerle ceviz ve badem gibi Omega-3 içeren kuruyemişlere yönelmek, kolesterol kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu yollarla düşürülemeyen yüksek kolesterole karşı en etkin yöntem, hekim tavsiyesi üzerine alınabilecek kolesterol ilaçlardır. Genellikle bu ilaçların etken maddesi ise statindir. Statin, karaciğerin kolesterol üretmek için kullandığı bir enzimin çalışmasını baskılayarak kolesterol üretimini engeller; kandaki trombositlerin birbirlerine yapışmasının önüne geçerek pıhtı riskini düşürür, iltihaplara karşı direnci yükseltir, iltihap hasarlarını azaltır ve plakların kopmasını zorlaştırır.

Akademik yaşantım esnasında bu konuda sayısız çalışmanın içinde yer almış ve sonuçları birebir gözlemlemiş uzman bir hekim olarak, kolesterol ilaçlarının sağlığımıza olumlu katkılarının tartışılmaz olduğunu vurgulamak isterim.

Ayrıca, içinde bulunan etken maddeleri, dozajını ve vücudunuzda yapacağı etkileşimi bilemeyeceğiniz kocakarı ilaçlarından uzak kalmanızı; maalesef bazı meslektaşlarım tarafından bilerek yaratıldığını düşündüğüm bilim dışı tavsiyelerin cazibesine kapılmamanızı önemle tavsiye ederim.

Bengi Başer’in yazısı